THÉÂTRE PLEIN AIR – EFA 2022 – LE MARIAGE OU MA PLUS BELLE ROBE Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

THÉÂTRE PLEIN AIR – EFA 2022 – LE MARIAGE OU MA PLUS BELLE ROBE Lunéville, 30 avril 2022, Lunéville. THÉÂTRE PLEIN AIR – EFA 2022 – LE MARIAGE OU MA PLUS BELLE ROBE Place e la 2ème DC Cour des Communs – statue du Général Lasalle Lunéville

2022-04-30 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-30 Place e la 2ème DC Cour des Communs – statue du Général Lasalle

Lunéville Meurthe-et-Moselle Lunéville Théâtre – Plein air par les Hommes Improbables Cie Etoi-Emoi / Collectif Autrement Dit – Mise en scène de Emilie Katona. Dans le cadre de « Egalité, Fraternité, Agissez » : 15e Rencontres départementales de lutte contre les discriminations. Un spectacle simple, beau, coloré, qui touche, qui fait rire et qui émeut… ; entre musique, théâtre et danse, entre la normalité et les clichés du mariage auxquels s’ajoute une bonne touche d’absurde, de loufoque et de décalé. « C’est un mariage, une réception, une invitation. […] Il y aura des hommes, il y aura des femmes et puis aussi des hommes qui ressemblent à des femmes. Il y aura la promesse de la jeune femme qui devient femme. Il y aura des chansons, de la musique et des petits fours. […] » Emilie Katona. Cette Cie a la particularité d’ouvrir ses portes à toute personne voulant faire du théâtre et provoque des mélanges artistiques de toutes sortes d’acteurs, qu’ils soient amateurs, professionnels, ordinaires ou extraordinaires. +33 3 83 76 04 75 Château de Lunéville

Place e la 2ème DC Cour des Communs – statue du Général Lasalle Lunéville

dernière mise à jour : 2022-04-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

Détails Catégories d’évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Lunéville Adresse Place e la 2ème DC Cour des Communs - statue du Général Lasalle Ville Lunéville lieuville Place e la 2ème DC Cour des Communs - statue du Général Lasalle Lunéville Departement Meurthe-et-Moselle

Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luneville/

THÉÂTRE PLEIN AIR – EFA 2022 – LE MARIAGE OU MA PLUS BELLE ROBE Lunéville 2022-04-30 was last modified: by THÉÂTRE PLEIN AIR – EFA 2022 – LE MARIAGE OU MA PLUS BELLE ROBE Lunéville Lunéville 30 avril 2022 Lunéville Meurthe-et-Moselle

Lunéville Meurthe-et-Moselle