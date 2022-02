THÉÂTRE : PLAIDOIRIES Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

2022-03-05 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-05 23:00:00 23:00:00 Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing

Sarreguemines Moselle 35 EUR Avec Richard Berry.

Un acteur, cinq plaidoiries, cinq moments de vérité. Les grandes affaires judiciaires ne sont jamais enregistrées. Les paroles s’effacent. Mais grâce au travail de reconstitution conduit par Matthieu Aron, les mots sont à nouveau prononcés. Incarnant les grandes figures du barreau, Richard Berry vous fait revivre ces grands procès qui révèlent des faits de société majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire de ces quarante dernières années. culture@mairie-sarreguemines.fr +33 3 87 98 93 58 http://www.sarreguemines.fr/ Stéphane de Bourgies

