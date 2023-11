Marie-Antoinette – La dernière reine de France Théâtre Pitoëff Genève, 21 novembre 2023, Genève.

Marie-Antoinette – La dernière reine de France 21 – 25 novembre Théâtre Pitoëff CHF 35.- PLEIN TARIF ; CHF 25.- TARIF REDUIT AVS-AI / Chômeur / Etudiants (-26ans) ; CHF 15.- JEUNES (-16 ans)

Écrit et réalisé par Francesca Bruni est un spectacle théâtral en italien centré sur l’une des femmes les plus fascinantes de l’Histoire.

De son arrivée à Versailles jusqu’à sa rencontre avec Fersen, de l’éclatement de la Révolution jusqu’à sa condamnation à mort, il retrace la vie à la fois publique et intime de Marie Antoinette, en révélant ce qui se cache derrière les faux mythes et les rumeurs du passé.

TRAILER https://youtu.be/0RfNdYIPFfc?si=NGQ9SK5i0o5GeKRh

Charmante, fragile, séduisante, déterminée. La femme la plus aimée et détestée de l’Histoire. Mais qui était vraiment Marie-Antoinette ? Qu’est-ce qui se cache derrière les mythes et les rumeurs du passé?

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/date?productId=10228999826709&lang=en »}] [{« data »: {« author »: « Francesca Bruni », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Maria Antonietta – Trailer 2023 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/0RfNdYIPFfc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=0RfNdYIPFfc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC6F9ekqPCvhWM-BHdSQScwA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/0RfNdYIPFfc?si=NGQ9SK5i0o5GeKRh »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-pitoëff/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T20:00:00+01:00 – 2023-11-21T22:30:00+01:00

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00

DR