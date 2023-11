GIFF | PROJECTION | SHE IS CONANN Théâtre Pitoëff Genève, 9 novembre 2023, Genève.

GIFF | PROJECTION | SHE IS CONANN Jeudi 9 novembre, 23h00 Théâtre Pitoëff CINÉMA

Pour sa 29ème édition, le Geneva International Film Festival a le plaisir de vous présenter le film SHE IS CONANN (Highlights) :

En six tableaux baroques, six actrices vont traverser les époques et tour à tour incarner une nouvelle Conann. Une réflexion sur la barbarie à travers les temps. Flamboyant, queer et démoniaque. Une ode au cinéma.

Le ticket pour cette séance vous donne également accès à la projection du court métrage RAINER, A VICIOUS DOG IN A SKULL VALLEY projeté dans la même salle à 22h30.

Attention: La séance de ce film se termine à 00h45 !

Fondé en 1995, le Geneva International Film Festival (GIFF) est le plus ancien festival genevois consacré au cinéma et l’un des premiers au monde à avoir intégré la télévision dans ses programmes. Carrefour des genres et des disciplines, lieu d’expérimentation, de rencontres et de fête, il propose chaque année pendant dix jours, des films, des séries, des installations interactives et des œuvres en réalité virtuelle à quelque 40’000 festivalier·ère·s. Plus grand espace de Suisse dédié aux arts immersifs, le GIFF est devenu l’un des événements majeurs en Europe.

Le Festival a lieu du 3 au 12 novembre 2023 à Genève – https://2023.giff.ch

