Théâtre Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-Vieil Catégories d’Évènement: Loiret

Pithiviers-le-vieil

Théâtre Pithiviers-le-Vieil, 14 janvier 2023, Pithiviers-le-Vieil . Théâtre Pithiviers-le-Vieil Loiret

2023-01-14 15:00:00 – 2023-01-14 Pithiviers-le-Vieil

Loiret Pithiviers-le-Vieil 9 EUR Venez assister à la comédie « Le Tablier, le képi et la soutane », en 2 Actes de Jérôme Dubois à la salle de l’étoile.

Réservation conseillée. +33 2 38 33 37 43 ©L’étoile Pithivérienne

Pithiviers-le-Vieil

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Pithiviers-le-vieil Autres Lieu Pithiviers-le-Vieil Adresse Pithiviers-le-Vieil Loiret Ville Pithiviers-le-Vieil lieuville Pithiviers-le-Vieil Departement Loiret

Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-Vieil Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers-le-vieil/

Théâtre Pithiviers-le-Vieil 2023-01-14 was last modified: by Théâtre Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-Vieil 14 janvier 2023 Loiret Pithiviers-le-vieil Pithiviers-le-Vieil, Loiret

Pithiviers-le-Vieil Loiret