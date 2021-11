THEATRE – PISTER LES CRÉATURES FABULEUSES Nancy, 30 novembre 2021, Nancy.

S’aventurer. Suivre la trace.

Le pistage, cela consiste à chercher, à lire les traces et indices que laissent les autres animaux dans le paysage, sur les sentiers, dans la neige, la boue… pour suivre leurs pistes, et ainsi tenter de mieux comprendre comment ils vivent. Baptiste Morizot, auteur du texte, est philosophe et pisteur. C’est précisément au cœur de cette pratique qu’il développe une pensée du vivant extrêmement puissante, active et enthousiasmante. Elle inspire la metteuse en scène Pauline Ringeade. Dans ce spectacle, elle souhaite s’adresser aux plus jeunes et à leurs familles : leur dire la nécessité de ré-enchanter nos relations au monde, de s’émerveiller des créatures fabuleuses. L’actrice, comme une aventurière théâtrale, crééra, avec toutes sortes d’objets, les sons de l’invisible : pas dans la neige ou frottements des ailes d’un oiseau. Nous pourrons ainsi nous « enforester » et nous émerveiller du réel. Il est grand temps !

