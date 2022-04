THÉÂTRE Piriac-sur-Mer, 24 juillet 2022, Piriac-sur-Mer. THÉÂTRE Rue du calvaire (à côté de la Mairie) Cour de l’école Notre Dame du Rosaire Piriac-sur-Mer

2022-07-24 20:30:00 – 2022-07-24 20:30:00 Rue du calvaire (à côté de la Mairie) Cour de l’école Notre Dame du Rosaire

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique Le Théâtre Régional des Pays de La Loire vous invite à sa représentation de L’Avare de Molière. Ambiance chaleureuse et bonne humeur seront au rendez-vous de cette soirée théâtrale ! Pass vaccinal obligatoire pour assister à la représentation. Le Théâtre Régional des Pays de La Loire vous invite à sa représentation de L’Avare de Molière. Ambiance chaleureuse et bonne humeur seront au rendez-vous de cette soirée théâtrale ! Pass vaccinal obligatoire pour assister à la représentation. Rue du calvaire (à côté de la Mairie) Cour de l’école Notre Dame du Rosaire Piriac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Piriac-sur-Mer Autres Lieu Piriac-sur-Mer Adresse Rue du calvaire (à côté de la Mairie) Cour de l'école Notre Dame du Rosaire Ville Piriac-sur-Mer lieuville Rue du calvaire (à côté de la Mairie) Cour de l'école Notre Dame du Rosaire Piriac-sur-Mer Departement Loire-Atlantique

THÉÂTRE Piriac-sur-Mer 2022-07-24 was last modified: by THÉÂTRE Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer 24 juillet 2022 Loire-Atlantique Piriac-sur-Mer

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique