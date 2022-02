Théâtre : Pingouin Amiens, 8 mars 2022, Amiens.

Théâtre : Pingouin Amiens

2022-03-08 – 2022-03-08

Amiens Somme

Dès 8 ans.

Nous sommes nourris dès l’enfance d’images stéréotypées de l’amour, qui nous poursuivent longtemps. Des modes d’emploi sont conçus pour contraindre la relation amoureuse à tout âge. Dans quelle mesure les injonctions du collectif viennent perturber l’intime, qu’on soit petit, moyen ou grand ? Pingouin (Discours amoureux) met cette question en jeu avec jubilation et légèreté. D’observations théoriques en expérimentations, Amazone et Abélard questionnent

l’amour, son langage et ses codes et les réinventent.

À se frotter l’un à l’autre, les deux personnages se piquent ! On entend dans la pièce à la fois des enfants, des adolescents, mais aussi des adultes, qui auraient gardé précieusement leur part d’enfance, parce qu’il est question des prémices de l’amour et des premiers émois sensuels, un tout petit peu… érotiques.

Dès 8 ans.

Nous sommes nourris dès l’enfance d’images stéréotypées de l’amour, qui nous poursuivent longtemps. Des modes d’emploi sont conçus pour contraindre la relation amoureuse à tout âge. Dans quelle mesure les injonctions du collectif viennent perturber l’intime, qu’on soit petit, moyen ou grand ? Pingouin (Discours amoureux) met cette question en jeu avec jubilation et légèreté. D’observations théoriques en expérimentations, Amazone et Abélard questionnent

l’amour, son langage et ses codes et les réinventent.

À se frotter l’un à l’autre, les deux personnages se piquent ! On entend dans la pièce à la fois des enfants, des adolescents, mais aussi des adultes, qui auraient gardé précieusement leur part d’enfance, parce qu’il est question des prémices de l’amour et des premiers émois sensuels, un tout petit peu… érotiques.

+33 3 22 71 62 90 https://www.amiens.fr/Les-evenements/(organisateur)/maison-du-theatre

Dès 8 ans.

Nous sommes nourris dès l’enfance d’images stéréotypées de l’amour, qui nous poursuivent longtemps. Des modes d’emploi sont conçus pour contraindre la relation amoureuse à tout âge. Dans quelle mesure les injonctions du collectif viennent perturber l’intime, qu’on soit petit, moyen ou grand ? Pingouin (Discours amoureux) met cette question en jeu avec jubilation et légèreté. D’observations théoriques en expérimentations, Amazone et Abélard questionnent

l’amour, son langage et ses codes et les réinventent.

À se frotter l’un à l’autre, les deux personnages se piquent ! On entend dans la pièce à la fois des enfants, des adolescents, mais aussi des adultes, qui auraient gardé précieusement leur part d’enfance, parce qu’il est question des prémices de l’amour et des premiers émois sensuels, un tout petit peu… érotiques.

Maison du théâtre

Amiens

dernière mise à jour : 2022-01-13 par