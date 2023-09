Mardis Musicaux Navarrenx Théâtre Pierre et vestiges Navarrenx, 23 septembre 2023, Navarrenx.

Navarrenx,Pyrénées-Atlantiques

Sous les tilleuls, en 1ère partie, à partir de 19h , « Wonderful Guinguette » commencera à mettre l’ambiance. Puis, dans le théâtre Pierres et vestiges, à partir de 20h , les 2 formations musicales rock MANOPA et HURRY TRAIN embraseront le théâtre pour le dernier concert de la saison !

Buvette et restauration sur place..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

Théâtre Pierre et vestiges

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Under the lime trees, in the 1st part, from 7pm, « Wonderful Guinguette » will start to set the mood. Then, in the Pierres et vestiges theatre, from 8pm, the 2 rock bands MANOPA and HURRY TRAIN will set the theatre alight for the last concert of the season!

Refreshments and food on site.

Admission free.

Bajo los tilos, en la 1ª parte, a partir de las 19 h, « Wonderful Guinguette » empezará a animar el ambiente. A continuación, en el teatro Pierres et vestiges, a partir de las 20:00 h, los 2 grupos de rock MANOPA y HURRY TRAIN encenderán el teatro para el último concierto de la temporada.

Refrescos y comida in situ.

Entrada gratuita.

Unter den Linden, im ersten Teil, ab 19 Uhr, wird « Wonderful Guinguette » die Stimmung anheizen. Anschließend, im Theater Pierres et vestiges, werden ab 20 Uhr die beiden Rockmusikformationen MANOPA und HURRY TRAIN das Theater für das letzte Konzert der Saison in Flammen setzen!

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Béarn des Gaves