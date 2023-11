« Je me porte bien », de Sonia Aya avec Caroline Misbach Théâtre Pierre de Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix « Je me porte bien », de Sonia Aya avec Caroline Misbach Théâtre Pierre de Roubaix Roubaix, 12 décembre 2023, Roubaix. « Je me porte bien », de Sonia Aya avec Caroline Misbach Mardi 12 décembre, 14h00 Théâtre Pierre de Roubaix Gratuit sur inscription Rose, sportive et pleine de vie, a enfin trouvé l’homme de sa vie qui sera le premier et le dernier. Tout en nous racontant son histoire d’amour, elle nous expliquera pourquoi, malgré la violence, elle sera dans l’impossibilité de quitter son prince charmant. Rose trouvera-t-elle, avec le temps, les ressources nécessaires pour sortir de l’emprise de son grand Alexandre ? Le spectacle sera suivi d’un débat avec une magistrate du tribunal judiciaire de Lille, une commissaire du commissariat de police de Roubaix et une psychologue du Centre d’information sur les droits des femmes et des familles Nord – Territoires. Théâtre Pierre de Roubaix 78 Boulevard de Belfort, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 89 63 10 https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=edcfa54f-ab95-47bf-b4db-41622701741b;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=edcfa54f-ab95-47bf-b4db-41622701741b Métro ligne 2 arrêt Eurotéléport / Tramway arrêt Eurotéléport Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T14:00:00+01:00 – 2023-12-12T16:00:00+01:00

2023-12-12T14:00:00+01:00 – 2023-12-12T16:00:00+01:00 spectacle-débat violences conjugales Affiche du spectacle « Je me porte bien » illustrée par Maria Massaad Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Théâtre Pierre de Roubaix Adresse 78 Boulevard de Belfort, 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Théâtre Pierre de Roubaix Roubaix latitude longitude 50.689988;3.186652

