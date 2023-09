Village de l’égalité Théâtre Pierre de Roubaix Roubaix, 12 octobre 2023, Roubaix.

Village de l’égalité 12 – 14 octobre Théâtre Pierre de Roubaix gratuit

Intronisés il y a à peine un an, les ambassadeurs et ambassadrices de l’égalité organisent leur premier forum les 12, 13 et 14 octobre au théâtre Pierre de Roubaix. Expositions, spectacles et ateliers invitent ainsi les Roubaisiens et Roubaisiennes à mieux comprendre les discriminations et à faire reculer l’inégalité.

Théâtre Pierre de Roubaix 78 Boulevard de Belfort, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 89 63 10 https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=edcfa54f-ab95-47bf-b4db-41622701741b;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=edcfa54f-ab95-47bf-b4db-41622701741b [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 81 57 50 »}] Métro ligne 2 arrêt Eurotéléport / Tramway arrêt Eurotéléport

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T09:00:00+02:00 – 2023-10-12T17:00:00+02:00

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

égalité forum

CCas de Roubaix / Illustration de rawpixel