Journée mondiale Alzheimer 2023 Théâtre Pierre de Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Journée mondiale Alzheimer 2023 Théâtre Pierre de Roubaix Roubaix, 21 septembre 2023, Roubaix. Journée mondiale Alzheimer 2023 Jeudi 21 septembre, 09h00 Théâtre Pierre de Roubaix Sur inscription L’association Roubaix Alzheimer et ses partenaires vous invitent à la Journée Mondiale Alzheimer 2023 sur le thème de la maladie d’Alzheimer et maladie apparentées.. Rejoignez-nous pour cette nouvelle édition le jeudi 21 septembre au Théâtre Pierre de Roubaix situé au 78 Boulevard Belfort à Roubaix. Voici le programme : 9h : Accueil et visite des stands*

9h45 : Mot de bienvenue

10h : Conférence sur la maladie d’Alzheimer et apparentées, par le Docteur Nicolas Sergeant, Directeur de recherche à ‘INSERM

10h45 : Témoignages

11h : Informations sur les aides financières

12h : Verre de l’amitié et visite des stands

13h : Buffet, par Il Bacaro

15h : Animation musicale, par Benoît Juillet Inscription : Évènements du matin et de l’après-midi – gratuit sur inscription

Buffet froid + fromage + dessert + boissons – payant sur inscription 15€ par personne / 10€ pour les enfants de moins de 12 ans Réservation : La réservation se fait auprès de l’Association Roubaix Alzheimer;

hébergée à la Maison des Associations,

située au 24 Place de la Liberté, à Roubaix. Contact : par téléphone au 03.20.27.03.97

par email à l’adresse suivante : roubaix-alzheimer@orange.fr

sur place : à l’Association Roubaix Alzheimer (à la Maison des Associations, au 24 Place de la Liberté à Roubaix) *Les stands et participants : la Ville de Roubaix, le CCAS de Roubaix, le Service Santé de Roubaix, le CH de Roubaix, MAIA Lisas, la Maison des Aidants de Roubaix, Inter-CVS 59, Korian L’Age Bleu (à Roubaix), Korian Bords de la Marque (à Forest sur Marque), Les Orchidées de Roubaix-Barbieux, Les Jardins des Sens (Linselles), l’accueil de jour La Gloriette de Roubaix, l’accueil de jour Les Feuillantines de Tourcoing, la Coopérative Chibanis, Ama Vitae, Adar Flandre Métropole, Apa Services, Afad 59, Esad, Ucr, l’association des Curateurs de Lille, le Comité Action Sociale Agirc-Arrco Hauts-de-France, l’Université de Lille, Projets Hycal, Projet Opulse. Théâtre Pierre de Roubaix 78 Boulevard de Belfort, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 89 63 10 https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=edcfa54f-ab95-47bf-b4db-41622701741b;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=edcfa54f-ab95-47bf-b4db-41622701741b [{« type »: « phone », « value »: « 0320270397 »}, {« type »: « email », « value »: « roubaix-alzheimer@orange.fr »}] [{« link »: « mailto:roubaix-alzheimer@orange.fr »}] Métro ligne 2 arrêt Eurotéléport / Tramway arrêt Eurotéléport Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T09:00:00+02:00 – 2023-09-21T16:00:00+02:00

2023-09-21T09:00:00+02:00 – 2023-09-21T16:00:00+02:00 santé sénior CCAS de Roubaix Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Théâtre Pierre de Roubaix Adresse 78 Boulevard de Belfort, 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Théâtre Pierre de Roubaix Roubaix

Théâtre Pierre de Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/