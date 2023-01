NAÏKÖ – SPECTACLE JEUNE PUBLIC Théâtre Pierre de Roubaix, 25 janvier 2023, Roubaix.

TOUT PUBLIC – À PARTIR DE 6 ANS !

Naïkö est un spectacle cinématographique aux frontières des arts visuels et numériques. Une esthétique inspirée des estampes japonaises.

Théâtre Pierre de Roubaix 78 Boulevard de Belfort, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

Un film d’animation en noir et blanc, créé en direct dans lequel dialogue les arts numériques, les arts plastiques, la musique acoustique et électronique.

Au plateau deux manipulateurs et un musicien racontent l’histoire de Naïkö.

Naïkö est une petite fille vive et malicieuse. Elle vit avec ses grands parents dans une maison aux abords de la forêt. Son grand-père lui transmet sa passion pour la nature et le potager. Mais au loin, les bulldozers grondent…

Ce spectacle onirique oscille entre illusions et réalités. II se joue de la perception du spectateur.

Chaque ambiance musicale dialogue avec l’image et accompagne les émotions, mouvements et actions. Ces ambiances sonores sont spatialisées et invitent le public à vivre une expérience immersive aux frontières du réel et du virtuel.

Dans cette forme pluridisciplinaire, porté par la poésie des images et des ambiances sonores, Naïkö ouvre de grands espaces à l’imagination.

par Heol Jeffroy, Grégory Bouchet et Sam Verlen – Artoutaï Productions



Yann Le Cornec