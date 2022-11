Don du Sang Théâtre Pierre de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Don du Sang Théâtre Pierre de Roubaix, 22 novembre 2022, Roubaix. Don du Sang Mardi 22 novembre, 10h00, 15h00 Théâtre Pierre de Roubaix Relevons le défi des 10 000 dons par jour ! Théâtre Pierre de Roubaix 78 Boulevard de Belfort, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Métro ligne 2 arrêt Eurotéléport / Tramway arrêt Eurotéléport [{« link »: « https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte »}]

03 20 89 63 10 https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=edcfa54f-ab95-47bf-b4db-41622701741b;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=edcfa54f-ab95-47bf-b4db-41622701741b Une pause solidaire qui nous fait du bien,

Une heure pour soi, une belle action pour eux,

Ensemble, engageons-nous pour le don de sang ! Rendez-vous au Théâtre Pierre de Roubaix le 22 novembre de 10h à 13h et de 15h à 19h.

Inscriptions sur https://efs.link/lieux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T10:00:00+01:00

2022-11-22T19:00:00+01:00 EFS

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Théâtre Pierre de Roubaix Adresse 78 Boulevard de Belfort, 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Théâtre Pierre de Roubaix Roubaix Departement Nord

Théâtre Pierre de Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Don du Sang Théâtre Pierre de Roubaix 2022-11-22 was last modified: by Don du Sang Théâtre Pierre de Roubaix Théâtre Pierre de Roubaix 22 novembre 2022 roubaix Théâtre Pierre de Roubaix Roubaix

Roubaix Nord