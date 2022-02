Théâtre : Pierre de patience Briare Briare Catégories d’évènement: Briare

Loiret

Théâtre : Pierre de patience Briare, 26 février 2022, Briare.

2022-02-26 15:30:00 – 2022-02-26 16:15:00

Briare Loiret Briare Loiret 15 EUR Représentation théâtrale de Pierre de patience d’après Syngué Sabour D’Atiq Rahimi, prix Goncourt 2008. La mise en scène est de Didier Perrier et Thibaut Mahiet avec Dominique Bouché, Hélène Cauët, Christelle Ferreira ; musique de Chantal Laxenaire ; chorégraphie de Xavier Lot. Théâtre : Pierre de patience au théâtre de l’Escabeau. contact@theatre-escabeau.com +33 2 38 37 01 15 http://www.theatre-escabeau.com/ Représentation théâtrale de Pierre de patience d’après Syngué Sabour D’Atiq Rahimi, prix Goncourt 2008. La mise en scène est de Didier Perrier et Thibaut Mahiet avec Dominique Bouché, Hélène Cauët, Christelle Ferreira ; musique de Chantal Laxenaire ; chorégraphie de Xavier Lot. pixabay

