UN SOIR CHEZ RENOIR THEATRE PIERRE CRAVEY La Teste De Buch, 12 avril 2024, La Teste De Buch.

Age / Public : À partir de 12 ansDurée : 1h15 Hiver 1877 – Renoir, Monet, Morisot, Degas et Zola préparent, dans l’amitié et la bonne humeur, la 3ème exposition indépendante du groupe. Les critiques sont assassines mais l’amitié devrait préserver ceux que la presse, avec dédain, nomme déjà Impressionnistes .Les idéaux artistiques c’est bien beau mais il faut bouffer, payer son loyer.Le vernis craque et la présence ambiguë d’un illustre inconnu n’arrange rien.Entre sourires et coups de sang, les Impressionnistes au bord de l’explosion !Auteur: DE CLIFF PAILLÉMISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE CLIFF PAILLÉDIRECTION D’ACTEURS MARIE BROCHEAVECROMAIN ARNAUD-KNEISKY (RÔLE DE RENOIR)ELYA BIRMAN (RÔLE DE CLAUDE MONET)ALEXANDRE CATTEZ (RÔLE D’EDGAR DEGAS)MARIE HURAULT OU JEANNE ROS (RÔLE DE BERTHE MORISOT)ALICE SERFATI (RÔLE DE JEUNE MODÈLE DE RENOIR)SYLVAIN ZARLI (RÔLE DE ZOLA)PRODUCTION : VICE VERSA & HE PSSTPARTENAIRE : MUSÉE DE MONTMARTRE JARDIN RENOIR

Tarif : 12.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:30

THEATRE PIERRE CRAVEY RUE GILBERT SORE 33260 La Teste De Buch