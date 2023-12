ELISABETH BUFFET THEATRE PIERRE CRAVEY La Teste De Buch, 22 mars 2024, La Teste De Buch.

Age / Public : Interdit aux moins de 14 ansdurée 1h20 Et si je vous parlais de mes aventures amoureuses et sexuelles ?Enfin, de mes ratages, sinon ce n’est pas drôle.Des restaurants dans le noir au camping, des nudistes aux nostalgiques du 3ième Reich, en passant par des expériences surréalistes, retour sur mes échecs sentimentaux. Pour qu’on en rit ! Le fil rouge de ce nouveau one-woman-show, c’est la redécouverte d’un petit carnet, ou` figurent tous mes amoureux, au sens large.En résumé´, je vous propose un méli-mélo, un pêle-mêle d’anecdotes, subtil dosage entre le croustillant, le léger, le cru et la fraicheur, le tout généreusement assaisonne´ d’humour et de liberté´. E. BuffetAuteur: Elisabeth BuffetMise en scène: Nicolas Vital Avec Elisabeth BuffetDistribution: Elisabeth Buffet

Tarif : 15.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

THEATRE PIERRE CRAVEY RUE GILBERT SORE 33260 La Teste De Buch