LE TEMPS DES SECRETS THEATRE PIERRE CRAVEY La Teste De Buch, 15 mars 2024, La Teste De Buch.

Age / Public : Tout public à partir de 9 ansDurée : 1h20D’après : Le Temps des Secrets de Marcel PagnolFort de l’accueil rencontré par “La Gloire de mon Père” et “Le Château de ma Mère”, ce chef d’œuvre littéraire arrive enfin sur scène !Dans ce troisième volet, Antoine Séguin nous entraine à nouveau avec délice dans « Les Souvenirs d’enfance » de Pagnol.Nul besoin d’artifices pour livrer ces confidences biographiques qui, de la Bastide Neuve, au pied du Garlaban, nous conduiront à Marseille pour l’entrée au collège. Nous voilà dans l’adolescence, les amitiés s’égarent, l’amour pointe son nez, l’imagination bat son plein mais le temps est venu de s’affirmer et de quitter l’enfance.Pour ressusciter cet univers, ce sont plus de vingt-cinq personnages qui défileront sur scène, Antoine Séguin les incarnera pour donner vie à l’histoire tout en respectant la chronologie des évènements et la prose de l’auteur.Encore une fois, la magie du théâtre se substituera aux paysages provençaux et ces “tranches de vie” partagées avec sensibilité et jubilation nous permettront de nous évader à nouveau dans nos garrigues intérieures que Pagnol sait si bien nous révéler.Auteur: Marcel PagnolMise en scène: Elric ThomasDistribution: Antoine SéguinLumières : Pierre WendelsCostumes & Décors : Anne Ruault

Tarif : 10.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:30

THEATRE PIERRE CRAVEY RUE GILBERT SORE 33260 La Teste De Buch