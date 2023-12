LES PIANOS DE GAINSBOURG THEATRE PIERRE CRAVEY La Teste De Buch, 24 février 2024, La Teste De Buch.

Comme son père, Serge Gainsbourg a commencé par gagner sa vie au clavier dans des piano-bars. Un gagne-pain ingrat mais aussi un laboratoire pour celui qui fit de la chanson un art majeur.Pour le 30ème anniversaire de sa mort, André Manoukian, pianiste de jazz et médiatique médiateur de musiques, lui rend hommage en reconstituant la scène originelle qui vit naître Gainsbourg. Dans une ambiance chaleureuse, Manoukian et son trio font défiler des invités à la personnalité affirmée : Elodie Frégé, l’élégance sensuelle d’Awa Ly, Nesrine avec sa voix et son violoncelle puissamment expressifs. Manoukian intercale également des versions instrumentales des chansons de la « période bleue », promenant son imagination dans les arrangements d’Alain Goraguer, partenaire historique de Serge Gainsbourg.Une soirée savamment – et suavement – orchestrée, comme Manoukian nous y a déjà habitués, pour faire revivre la poésie transgressive et mordante des succès de l’homme à la tête de chou.

2024-02-24

