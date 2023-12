LE CHAT BOTTE THEATRE PIERRE CRAVEY La Teste De Buch, 21 février 2024, La Teste De Buch.

Age / Public : à partir de 4 ans et public familialDurée : 55 minutesD’APRÈS LE CONTE DE CHARLES PERRAULT RUSÉE, MASQUÉE ET LÉGENDAIREUn meunier meurt en laissant pour seul héritage à son dernier fils, un chat. Mais pas n’importe quel chat… Ce chat est magique. Il a le pouvoir de rendre son maître puissant et riche. Vous pensez connaître l’histoire du Chat Botté ? Détrompez-vous, ce Chat Botté là est un chat masqué, sorte de super-héros ou plutôt de super-héroïne, une « Catwoman » qui, pour arriver à ses fins, ne recule devant rien. Jeune homme d’aujourd’hui, le fils du meunier fera le pont entre fiction et réalité, l’ogre sera l’archétype de tous les monstres, quant à la princesse si son apparence sort bien d’un livre de conte, son discours ne manquera pas de surprendre. Une super héroïne dans un conte de cape et d’épée ! adaptation RÉBECCA STELLA ET DANIELLE BARTHÉLEMYMise en scène: RÉBECCA STELLADistribution: CAROLINE MARCHETTI OU SARAH FUENTES, RAPHAËL POLI OU DIEGO VANHOUTTE ET CHARLOTTE POPON OU AMÉLIE SAIMPONTASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE CHARLOTTE POPONMUSIQUE PILI LOOPSCÉNOGRAPHIE CAMILLE ANSQUERCOSTUMES ALICE TOUVETLUMIÈRE MATHIEU COURTAILLIERRÉGISSEUR LAURENT DONDON

Tarif : 10.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-21 à 16:00

THEATRE PIERRE CRAVEY RUE GILBERT SORE 33260 La Teste De Buch