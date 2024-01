LA SURPRISE ROTARY CLUB DU MEDOC THEATRE PIERRE CRAVEY La Teste De Buch, 17 février 2024, La Teste De Buch.

« La surprise », c’est l’étrange rencontre de deux hommes totalement différents : l’un est un grand P.D.G., odieux et malhonnête ; l’autre est un petit retraité, adorable et intègre.Logiquement ces deux-là n’auraient jamais dû se trouver sur la même route. Pourtant les circonstances vont les obliger à s’affronter, pendant vingt-quatre heures, dans un combat abominablement désopilant.Évidemment, un conflit entre un méchant P.D.G. et un gentil retraité, on sait bien comment ça se termine dans les histoires inventées : les bons gagnent toujours.Et si, pour une fois, le théâtre ressemblait à la réalité ?Lors de sa création en 1999 au théâtre Saint-Georges à Paris, « La surprise » était interprétée par Darry Cowl, Gérard Hernandez, Axelle Abadie, Rolande Kalis et Mama PrassinosAuteur: Pierre SauvilMise en scène : Troupe théâtrale du Rotary Club du MédocMention Obligatoire : Spectacle proposé par le Rotary Club d’Arcachon

Tarif : 12.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE PIERRE CRAVEY RUE GILBERT SORE 33260 La Teste De Buch 33