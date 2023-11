Ma Région Virtuose aux Herbiers Théâtre Pierre Barouh Les Herbiers Catégories d’Évènement: Les Herbiers

Vendée Ma Région Virtuose aux Herbiers Théâtre Pierre Barouh Les Herbiers, 28 janvier 2024, Les Herbiers. Ma Région Virtuose aux Herbiers Dimanche 28 janvier 2024, 15h30 Théâtre Pierre Barouh Ma Région Virtuose Du 26 au 28 janvier 2024, la Région propose une programmation musicale d’exception sous la direction artistique de René Martin. Avec plus de 150 concerts dans 24 villes des Pays de la Loire et des billets de 2 à 12 €, l’excellence musicale devient accessible à tous. DIMANCHE 28 JANVIER 2024 15h30 – Théâtre Pierre Barouh (45’) – 2€ Orchestre harmonie cycle 1

Œuvres de Holst, Jennings Ensemble de saxophones

Œuvres de Albéniz, Van der Roost Ensemble de clarinettes

Londonderry air et Morning spiritual Ensemble de flûtes

Œuvre de Grieg 17h00 – Théâtre Pierre Barouh (45’) – 6€ Quatuor Ellipsos quatuor de saxophones

“Peer Gynt”

Grieg : Suite de Peer Gynt n°1 opus 46

Glazounov : Quatuor pour saxophones en si bémol majeur opus 109

Bartók : Six Danses populaires roumaines BILLETTERIE Ouverture de la billetterie le vendredi 15 décembre 2023 à l’Office de Tourisme de Cholet de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Puis du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (jusqu’au vendredi 26 janvier 2024 à 12h30).

Office du tourisme Choletais – 14 avenue Maudet 49300 Cholet

02 41 49 80 00 – ot-cholet.fr

Billetterie en ligne du vendredi 15 décembre 2023 à 10h au vendredi 26 janvier 2024 à 12h30 sur ot-cholet.fr

Le 28 janvier : billetterie ouverte sur place 30 minutes avant les concerts (sous réserve de places disponibles). ACCESSIBILITE Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite, afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de bien vouloir nous prévenir lors de votre réservation.

Contact pour les demandes d'accueil spécifique : contact@lesherbiers.fr Théâtre Pierre Barouh Rue de la Prise d'Eau, 85500 Les Herbiers Les Herbiers 85500 Vendée Pays de la Loire

2024-01-28T15:30:00+01:00 – 2024-01-28T17:45:00+01:00

