Théâtre : "Pièce Montée" 2021-09-11 15:00:00 – 2021-09-11 Route de Rassiels Eglise de Rassiels

8 EUR Tout public à partir de 15 ans. Le nombre de place est limité il est donc préférable de réserver.

La présentation du passe sanitaire sera obligatoire

La présentation du passe sanitaire sera obligatoire Comédie & Caractères vous convie à un après-midi consacré au théâtre et à la poésie. Mêlant l’humour à la comédie, sans oublier le drame et la loufoquerie, les comédiens de la troupe vous entraîneront dans un spectacle débridé plein de malice et de sensibilité.

« Pièces Montées » c’est l’occasion de vous faire déguster une farandole d’émotions.

Une surprise sucrée clôturera la représentation. +33 6 37 95 03 75 Tout public à partir de 15 ans. Le nombre de place est limité il est donc préférable de réserver.

