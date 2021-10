Théâtre physique : “Bataille” – Dimanche 10 octobre L’Escale, 10 octobre 2021, Tournefeuille.

L’Escale, le dimanche 10 octobre à 17:00

**A partir de 6-7 ans** Bataille est une confrontation entre deux acteurs : Hassan Razak, spécialiste de percussion corporelle, et Pierre Cartonnet, spécialiste d’acrobatie. Cette confrontation est complexe, paradoxale, ambiguë… Jeu de dupe ou véritable bagarre ? La violence y est-elle subie, ou consentie ? Ce duel joue avec les oppositions : le dedans et le dehors de la narration, l’alternance de l’humour et de l’angoisse ; l’aller-retour entre le réalisme et l’abstraction. Tous ces paradoxes soulignent les relations antagonistes entre le Moi et son Inconscient, épisodiquement maître à bord de ce jeu d’illusions mutuelles. Déceptions, violences, jouissances, dominations, rires, soumissions, extases… Tout se mélange. Georges Bataille, qui offre son patronyme à la pièce, n’est plus très loin. N’écrivait-il pas : « J’ai perdu la foi dans un éclat de rire » ? C’est dans cette ambivalence permanente que la pièce place son équilibre chancelant, entre espoir et désillusion Ex-athlète de haut niveau, diplômé d’économie mathématique et d’études cinématographiques, Pierre Rigal croise durant sa formation de danseur le chemin de chorégraphes : Heddy Maalem, Bernardo Montet, Wim Vandekeybus, Nacera Belaza, Philippe Decouflé, et de metteurs en scène : Mladen Materic ou Guy Alloucherie. Fin 2003, il fonde la compagnie dernière minute, et depuis ne cesse de créer tout en donnant des ateliers. **Infos tarifs :** 15€ / Tournefeuille 13€ / *réduit 10€ ***Tarif réduit :** (sur présentation d’un justificatif) demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, bénéficiaires du RSA, AAH et ASPA, groupes (10 personnes et plus). **Places numérotées**

Sur réservation

Par la Cie Dernière minute – Pierre Rigal

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne



2021-10-10T17:00:00 2021-10-10T19:00:00