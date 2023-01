THÉÂTRE : PHÈDRE ! Sète Sète Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault THÉÂTRE | Jean Racine – François Gremaud – 2B Company | 13 ans et + La tragédie de Racine racontée à travers une conférence survoltée et jubilatoire ? C’est la belle idée du metteur en scène François Gremaud. Si l’on rit beaucoup, c’est que le spectacle repose sur une lecture éclairée du chef-d’½uvre de Racine révélant tant sa modernité que son universalisme.

Spectacle à voir en famille ! En tournée sur le bassin de Thau : Lundi 13 février, 20h30 – La Passerelle, Sète

Mardi 14 février, 20h30 – Foyer des Campagnes, Poussan

Mercredi 15 février, 20h30 – Centre Culturel Nelson Mandela, Loupian

Jeudi 16 février, 20h30 – Salle Jeanne Oulié, Mèze Sète

