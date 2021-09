Théâtre: Phèdre ! Centre culturel Athanor, 16 novembre 2021, Guérande.

Théâtre: Phèdre !

Centre culturel Athanor, le mardi 16 novembre à 20:30

Ce Phèdre-là est une invitation joyeuse à (re)découvrir cette grande tragédie classique et l’inventivité de la langue de Racine. Sur scène, le personnage d’un jeune professeur développe, avec fougue et admiration, sa passion pour le Phèdre de Racine. Habité d’un enthousiasme communicatif pour la langue classique, il retrace avec verve la descendance mythologique des personnages, démêle l’intrigue foisonnante, déchiffre la beauté merveilleuse des alexandrins… Entre jeux de mots, mises en situation désopilantes et relectures, cette pièce tendrement loufoque réussit le pari audacieux de faire de ce drame passionnel une odyssée moderne, véritable hymne à la joie. À partir de 15 ans Texte : **Jean Racine et François Gremaud** Mise en scène : **François Gremaud** Avec : **Romain Daroles** Assistanat à la mise en scène : **Mathias Brossard / Lumières : Stéphane Gattoni / Production : 2b company. La 2b company est au bénéfice d‘une convention de soutien conjoint Ville de Lausanne et Canton de Vaud. Production déléguée : Théâtre Vidy-Lausanne. Avec le soutien de la Ville de Lausanne, la Loterie Romande Pour-cent culturel Migros, Hirzel Stiftung, CORODIS, Une fondation privée genevoise, Pro Helvetia – Fondation suisse pour la Culture. Avec les équipes de production, technique, communication et administration du Théâtre Vidy-Lausanne** Un spectacle accueilli en partenariat avec le Grand T – théâtre de Loire-Atlantique.

Centre culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T20:30:00 2021-11-16T06:30:00