Savoie

Théâtre : Peut-être qu'après tout, tout bien considéré, il est possible que, d'une certaine manière, je t'aime… Le Théâtre 40 40 route d'Apremont Barberaz

2021-11-21 18:00:00 – 2021-11-21 19:15:00

Barberaz Savoie Barberaz Un salon, un canapé, et un couple. Pour les besoins de l’expérience, nous les appellerons Elle et Lui…

Ecriture et mise en scène : Simon Cholat – par la Cie Sans Faire de Bruit. – Comédiens : Benjamin Tournier et Sophie Falda-Buscaiot. le40@sfr.fr +33 6 77 10 75 40 https://www.letheatre40.com/agenda/spectacles-a-venir/peut-etre-qu-apres-tout-tout-bien-considere-il-est-possible-que.html Le Théâtre 40 40 route d’Apremont Barberaz

