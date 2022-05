Théâtre – Petits crimes conjugaux

Théâtre – Petits crimes conjugaux, 5 juin 2022, . Théâtre – Petits crimes conjugaux

2022-06-05 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-05 EUR Pièce de Eric-Emmanuel SCHMITT

Par la compagnie Théatr’hall où le geste à la parole dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville