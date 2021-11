Vervins Vervins Aisne, Vervins Théâtre : petit théâtre d’Origny Vervins Vervins Catégories d’évènement: Aisne

Vervins

Théâtre : petit théâtre d’Origny Vervins, 5 décembre 2021, Vervins. Théâtre : petit théâtre d’Origny Vervins

2021-12-05 17:30:00 – 2021-11-30

Vervins Aisne Vervins 5 5 Le Petit Théâtre d’Origny vous propose une pièce au cinéma à l’occasion de la Foire Saint-André.

Allez.. ! On danse… ! De Vivien Lheraux Le Petit Théâtre d’Origny vous propose une pièce au cinéma à l’occasion de la Foire Saint-André.

Allez.. ! On danse… ! De Vivien Lheraux +33 3 23 98 00 30 Le Petit Théâtre d’Origny vous propose une pièce au cinéma à l’occasion de la Foire Saint-André.

Allez.. ! On danse… ! De Vivien Lheraux OT du Pays de Thiérache

Vervins

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Vervins Autres Lieu Vervins Adresse Ville Vervins lieuville Vervins