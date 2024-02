Théâtre « Petit père » Gommerville, vendredi 5 avril 2024.

Théâtre « Petit père » Gommerville Eure-et-Loir

Cette pièce de théâtre hilarante et percutante explore avec humour et absurdité les bouleversements de notre société contemporaine, mettant en scène un homme ordinaire dépassé par la révolution des femmes qui aspirent à briser le modèle patriarcal.

Ça suffit ! Hurlent-elles. Les femmes veulent aujourd’hui briser le modèle patriarcal, et c’est tant mieux. Penauds, les hommes acquiescent, de peur d’être taxé de sexistes. Seul Thomas Marceul se lève avec courage et demande Qui va repasser mes chemises ?

Ce spectacle qui met en scène un homme ordinaire dépassé par la rapidité avec laquelle se transforme notre société, et plus précisément dans son rapport au sexe opposé, explore par la comédie et l’absurde, les thèmes de l’identité, du genre, de la paternité et de la transmission.14 EUR.

50 Route de Voves

Gommerville 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire eole@coeurdebeauce.fr

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05



