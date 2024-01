Théâtre Petit paysan tué Théâtre Municipal Autun, jeudi 15 février 2024.

L’auteure et metteuse en scène Yeelem Jappain raconte l’histoire réelle et tragique d’un jeune éleveur bio.

Baptiste a repris la ferme familiale. Il aime ses bêtes, faire du théâtre, citer du Brecht et parler de la nature à sa petite nièce. Sa soeur lui reproche d’être trop sur son dos, son beau-frère, de trop parler de politique à table et l’administration, de ne pas assez connaître son cheptel. Mais pour lui, clipper une bague à l’oreille de sa vache n’est pas la connaître. Remplir des formulaires n’est pas être paysan. Alors, Baptiste se révolte…

La Compagnie Cipango (Région BFC) Durée 1h20 • À partir de 15 ans EUR.

Théâtre Municipal Place du Champ-de-Mars

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dce@autun.com

