THEATRE PETIT ENFER Lunel, mardi 19 mars 2024.

THEATRE PETIT ENFER Lunel Hérault

Théâtre « Petit enfer » de Sylvain Levey par la Cie Création Ephémère Mardi 19 mars 20h Espace Georges Brassens Lunel

Dans la famille de Jean, on se donne rendez-vous une fois par an et tous les ans fin Août et chaque fois c’est le bal des hypocrisies, la suite des non-dits, les petits règlements de comptes entre le fromage et le dessert. Est-ce que cette année Jean dira enfin qui il est vraiment ? Rien n’est moins certain à moins que quelqu’un l’aide. Imaginez un huis clos dans une petite maison en Normandie, au bord de la mer ; des retrouvailles estivales rythmées sur fond d’un grand déballage familial… Le secret, source d’imagination, de création, d’animation et de transmission, unit ou désunit. Il nous rend intime et collectif. Petit Enfer invite à s’interroger sur les relations humaines en alternant les moments comiques et les moments plus graves.

Email : atplunel34@orange.fr

Tarif : 5 € à 17 €

Infos : 04 67 22 03 78 EUR.

Rue Tivoli

Lunel 34400 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:00:00

fin : 2024-03-19



L’événement THEATRE PETIT ENFER Lunel a été mis à jour le 2024-01-28 par OT PAYS DE LUNEL