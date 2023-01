Théâtre « Petit Crime entre amis » La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’Évènement: Finistère

La Forêt-Fouesnant

Théâtre « Petit Crime entre amis » La Forêt-Fouesnant, 1 avril 2023, La Forêt-Fouesnant . Théâtre « Petit Crime entre amis » 2 Rue des Cerisiers Le Nautile La Forêt-Fouesnant Finistère Le Nautile 2 Rue des Cerisiers

2023-04-01 – 2023-04-01

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers

La Forêt-Fouesnant

Finistère Par le Théâtre de la Boussole « Un véritable ami, c’est celui qui nous aide… même quand on vient de tuer quelqu’un ! Mais que se passe-t-il quand on essaie de vérifier ? Trois amis d’enfance vont passer une soirée explosive qui va mettre au défi leur amitié et révéler certains secrets… inavouables ! Et vous ? Jusqu’où iriez-vous par amitié ? Auteur : Franck Kenny

Mise en scène : Fabrice Fara

Artistes : Fabrice Fara

Florent Chesne – Franck Duarte accueil.nautile@foret-fouesnant.bzh +33 2 98 51 43 15 https://www.foret-fouesnant.org/nautile/ Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant

dernière mise à jour : 2023-01-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, La Forêt-Fouesnant Autres Lieu La Forêt-Fouesnant Adresse La Forêt-Fouesnant Finistère Le Nautile 2 Rue des Cerisiers Ville La Forêt-Fouesnant lieuville Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Departement Finistère

La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-foret-fouesnant/

Théâtre « Petit Crime entre amis » La Forêt-Fouesnant 2023-04-01 was last modified: by Théâtre « Petit Crime entre amis » La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant 1 avril 2023 2 rue des Cerisiers Le Nautile La Forêt-Fouesnant Finistère finistère La Forêt-Fouesnant

La Forêt-Fouesnant Finistère