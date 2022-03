Théâtre : Petit boulot pour vieux clown Espace Yannick Boitrelle Saint-Léger-du-Bourg-Denis Catégories d’évènement: Saint-Léger-du-Bourg-Denis

Trois vieux amis, clowns de profession passent une audition. Après la joie des retrouvailles, l’évocation des souvenirs heureux, naît l’angoisse de la compétition. Ils vont alors se métamorphoser et entrer en lutte pour un boulot incertain persuadés de leur talent respectif. Les masques tombent, l’amour enfantin devient haine, l’ami devient ennemi à combattre, tous les coups sont permis… Petit boulot pour vieux clown dépeint des personnages en quête d’eux-mêmes… Drôlement tragique et… tragiquement drôle ! Mise en scène Maryvonne SCHILTZ Comédie Ironique durée : 1h20 [http://continentscomediens.over-blog.com/](http://continentscomediens.over-blog.com/)

Tarifs : 7 € / 5 € / 3 €

Le Théâtre Dépareillé (Château-Gontier) vient nous présenter la pièce de Mateï VISNIEC – PETIT BOULOT POUR VIEUX CLOWN Espace Yannick Boitrelle 123 Route de Lyons, Saint-Léger-du-Bourg-Denis Saint-Léger-du-Bourg-Denis Seine-Maritime

