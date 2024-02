Théâtre Peter Pan Cie théâtre amer Rue du Gué Maheu Fougères, jeudi 28 mars 2024.

“Parler de l’enfance et de la cruauté c’est mettre en lumière la beauté d’être adulte et tenter d’améliorer notre monde”. Peter Pan, aussi séduisant qu’agaçant, met à jour le penchant des adultes modernes obstinément attachés à des jouets qu’ils prétendent importants et à des histoires qu’ils imposent aux autres comme l’unique vérité. Les Peter Pan d’aujourd’hui manquent la liberté véritable qu’acquiert Wendy au cours des folles aventures du Neverland. Un vendredi soir, Wendy et ses frères se couchent. Au passage inattendu d’un jeune garçon, Peter, la fratrie se réveille et s’envole pour Neverland, île fantastique et étrange. Wendy prendra la figure de la mère auprès des orphelins et d’épouse attentive auprès de ce petit chef occupé par ses plaisirs. Mais depuis combien de temps sont-ils parti ? Dans cette histoire, celle de Barrie, Peter Pan est un personnage qui porte la monstruosité de l’enfance, il est cruel et querelleur, sans cœur ni tendresse. C’est Wendy qui est la véritable héroïne de cette histoire. Elle posera la question pourquoi nos sociétés ne veulent pas grandir ? La scénographie poétique et fantastique plonge Peter, Crochet, Wendy et les enfants perdus dans une esthétique à la fois baroque et punk inspirée par la langue et la musique anglaises. Trois artistes sont en scène une actrice, un acteur, un musicien ; tou·te·s chanteur·euse·s. Comme dans l’écriture de Barrie, ils glisseront dans l’illusion sans qu’on s’en aperçoive. Dès 7 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 14:00:00

fin : 2024-03-28

Rue du Gué Maheu Centre culturel Juliette Drouet

Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

