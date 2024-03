THEATRE – PERCEPTIONS avec la CIE LA SAUCE THEATRE Théâtre du centre culturel Vérac, samedi 6 avril 2024.

Comédie Hilarante, poétique et déjanté.

Mise en scéne par Guillaume Malagnoux. Samedi 6 avril, 20h30 Théâtre du centre culturel Tarif 6€ – Gratuit pour les -12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T22:30:00+02:00

PERCEPTIONS mise en scéne par Guillaume Malagnoux.

Ici, nous observerons avec humour, tendresse et attention des scènes de vie surprenantes et émouvantes :

Nous apprendrons la vérité sur le Père-Noël, nous redécouvrirons l’Alphabet sous un jour surprenant, nous voyagerons jusqu’au Québec et danserons sur l’amour, nous croiserons Mickey et Michel-Ange, nous prendrons un absurde cour de guitare déjanté, nous en apprendrons un peu plus sur l’intimité d’un policier et découvrirons le vrai visage du pape… et plein d’autres surprises !

Perceptions, un spectacle drôle, fourmillant, coloré et poétique, qui propose une autre vision des relations, du plaisir, de l’amour, de l’amitié, du rire, de l’autre… et finalement de toute chose qui nous entoure.

Ce spectacle tout public, frais et réjouissant, voyage depuis plus de 3 ans (plus de 30 représentations) avec bonheur et succès.

Infos sur la Cie www.lasaucetheatre.org

Tarif 6€

Réservations 06 73 05 62 49

Théâtre du centre culturel VERAC Vérac 33240 Literie Gironde Nouvelle-Aquitaine https://verac.fr/ théâtre de 147 places assises dont 19 strapontins

VERAC THEATRE

VERAC EN FETES