Théâtre Rue Edmond Michelet Penmarch, samedi 15 juin 2024.

Théâtre Rue Edmond Michelet Penmarch Finistère

L’association les Souffleurs de Plumes est une troupe de théâtre amateur. Elle monte des spectacles de théâtre (pièces ou scènes d’auteurs, créations, adaptations théâtrales de textes divers) et les représente au plus près de la population cafés, restaurants, petites salles privées ou publiques, à domicile, en extérieur, etc … Elle partage sa pratique théâtrale à travers des festivals de théâtre ou multi artistiques ou toutes autres rencontres pour amateurs et/ou professionnels ; organise éventuellement un festival de cette nature, diffuse un théâtre exigeant, tant par son choix de textes qu’à travers son travail de représentation, et ce auprès d’un public large, habitués et surtout non habitués des salles de spectacle.

Entrée libre participation au chapeau .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15

fin : 2024-06-15

Rue Edmond Michelet Maison Pour Tous

Penmarch 29760 Finistère Bretagne abrochec@gmail.com

