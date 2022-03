Théâtre “Pebbleboy” Bellac Bellac, 11 mars 2022, BellacBellac.

Théâtre “Pebbleboy” Rue Lafayette Bellac Bellac

2022-03-11 – 2022-03-11

Bellac Haute-Vienne Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne

Bellac A 20h au Théâtre du Cloître. Tout public dès 9 ans. Tarifs : 10€ plein, 6€ réduit, 5€ solidaire, 4€ junior (-18 ans). Sur réservation. Théâtre du Cloître : 05 55 60 87 61 / info@theatre-du-cloitre.fr

Une création qui s’est construite en résidence au Théâtre du Cloître, et qui revient sous sa forme achevée, autour de l’œuvre bouleversante d’Eric Pessan.

Le texte raconte l’histoire d’un petit garçon, Pierre, qui se fait frapper par tout le monde : ses parents, ses camarades ; personne ne l’épargne. Mais ce garçon a plus d’un tour dans son sac et dispose d’un imaginaire étonnant. Pendant toute la pièce, courte et puissante, il fera preuve d’une force incroyable pour ne pas ressentir les coups.

Ce petit garçon à la tête de pierre nous emmène dans son monde, un monde surprenant dans lequel l’auteur Eric Pessan parvient à parler avec délicatesse, humour et poésie d’un sujet difficile, la maltraitance infantile.

Tout au long de la narration, Pierre va s’inventer un personnage invincible de super-héros à la peau tellement dure que plus rien ne peut l’atteindre. Les dialogues sont courts, drôles, et les situations délirantes ; les monologues sont eux très beaux et poétiques.

On croit cet enfant venir d’une planète inconnue pour sauver le monde. Petit à petit on s’aperçoit que tout est inventé. Que le seul héros qui existe, c’est ce héros moderne, du haut de ses 8 ans, qui essaye de se construire et vivre au milieu du chaos. Il s’agit d’une pièce émouvante, percutante et singulière. Il est question ici de maltraitance, mais également de résilience, puisque Eric Pessan laisse son personnage en suspend sur une fin ouverte vers la reconstruction.

Un sujet difficile traité avec les codes de la pop culture, une troupe de comédien-ne-s très talentueux-ses, un beau texte : tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce moment de théâtre un moment fort.

info@theatre-du-cloitre.fr +33 5 55 60 87 61 http://www.theatre-du-cloitre.fr/

