Théâtre Paul Meyer et Éric Le Sage Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence, dimanche 7 avril 2024.

Salon-de-Provence restera dans l’histoire de la musique pour avoir accueilli la plus belle histoire d’amitié entre musiciens. Paul Meyer et Éric Le Sage ne se connaissent pas d’hier.

Œuvres de Carl Reinecke & Johannes Brahms.



Ils étaient presque gamins encore lorsqu’ils se rencontrent lors de la finale du Concours de l’Eurovision (oui, il y a eu

un concours de l’Eurovision en musique classique). Ce n’est donc pas un hasard si, il y a 30 ans, ils fondent avec Emmanuel Pahud, à l’Empéri l’un des plus beaux festivals de musique de chambre, invitant leurs amis à venir goûter sous le soleil de Provence, grand répertoire, raretés ou créations. Aujourd’hui, Eric Le Sage poursuit une brillante carrière et Paul Meyer se partage entre sa clarinette et la

direction d’orchestre. Mais ils aiment toujours à se retrouver pour nous faire redécouvrir quelques perles, comme ici une sonate de Reinecke.



TARIF DE 17 € À 27 €



GRATUIT -20 ANS



Paul Meyer, clarinette

Éric Le Sage, piano



La réservation des places est aussi disponible par téléphone au 04 90 56 00 82 / par e-mail theatre@salon-de-provence.org / sur place au 67, bd Nostradamus (lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h). 17 17 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 17:00:00

fin : 2024-04-07

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur theatre@salon-de-provence.org

