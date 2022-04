Théâtre : Paul m’a laissé sa clé Aurice Aurice Catégories d’évènement: Aurice

Aurice Landes Aurice 10 10 EUR Les Baladins de Mauco proposent une pièce délirante de François Scharre : Une histoire de bobards où tout s’embrouille à partir d’un cambriolage. Quel homme, ce Paul ! Cette comédie, où les personnages entrent et sortent sans arrêt, commence à cent à l’heure pour finir à deux cents à l’heure. Attachez vos ceintures si vous ne voulez pas exploser de rire.

Les Baladins de Mauco proposent une pièce délirante de François Scharre : Une histoire de bobards où tout s'embrouille à partir d'un cambriolage. Quel homme, ce Paul ! Cette comédie, où les personnages entrent et sortent sans arrêt, commence à cent à l'heure pour finir à deux cents à l'heure. Attachez vos ceintures si vous ne voulez pas exploser de rire.

La totalité de la recette sera reversée à une association venant en aide aux réfugiés ukrainiens.

La totalité de la recette sera reversée à une association venant en aide aux réfugiés ukrainiens. Pixabay

