In extremis Théâtre Paul Eluard, 19 janvier 2023, Bezons.

In extremis Jeudi 19 janvier 2023, 20h30 Théâtre Paul Eluard

Sextet pour acro-danseur·ses

Théâtre Paul Eluard 162 Rue Maurice Berteaux, 95870 Bezons Bezons 95870 Val-d’Oise Île-de-France

Entre acrobaties et danse, In extremis pousse les interprètes au dépassement de soi comme un acte libérateur et communicatif.

Dans un espace apocalyptique, six hommes et femmes démarrent l’histoire

de l’après, celle qui permet de passer à autre chose. Comment rebondir ?

Comment continuer à faire groupe ?

Fréderic Cellé s’inspire du monde pour explorer les sentiments humains. Il

joue des notions de résistance et d’abandon pour inventer des situations

chorégraphiques et explorer nos sociétés.

Dans ce territoire dévasté, la danse est catapultée là où elle peut se

dépenser sans compter. Empruntant aux arts plastiques, à la scénographie

lumineuse et à la musique, tout l’univers artistique nous entraîne dans un

combat contre les normes, au cœur des revendications pour la liberté. Il y

a d’abord le rapport à soi, puis la renaissance du groupe mais aussi la prise

du pouvoir.

Enfin il y a l’explosion, la rébellion, une forme de danse sauvage où les

corps s’exposent et se délivrent dans une énergie salvatrice, nécessaire

au recommencement. Entre désirs et possibilités réelles, les interprètes se

mettent en danger pour survivre. Ils cherchent le mouvement démesuré,

parfois désespéré, souvent de façon exceptionnelle.

Les interprètes, issus de la danse et du cirque, développent un vocabulaire

chorégraphique d’’acro-danse pour s’exprimer, se mesurer, se défier, jouer.

Le mouvement est plutôt brut, démesuré, sensible, souvent exceptionnel,

et n’en finit pas de proposer aux spectateurs l’attrait puissant de l’art

de la chute. Des interprètes sincères et authentiques qui ne voient pas

la performance pour elle-même mais pour sa capacité d’émotion et de

reconnaissance dans la tribu qu’ils composent.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T20:30:00+01:00

2023-01-19T21:30:00+01:00