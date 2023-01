Théâtre : « Passe-moi le Zen » Chavanges Chavanges Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne Chavanges Catégories d’Évènement: Aube

Chavanges

Théâtre : « Passe-moi le Zen » Chavanges, 5 février 2023, Chavanges Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne Chavanges. Théâtre : « Passe-moi le Zen » Salle des fêtes Chavanges Aube 1 rue Emile Zola

2023-02-05 – 2023-02-05 Chavanges

Aube Chavanges 8 Eur Aline anime des stages de ‘ gestion du stress et confiance en soi ‘ avec une renommée grandissante. Réputée pour l’efficacité de ses exercices, elle a prévu pour le stage du jour, une approche encore lus originale ! elisabeth.guindot@gmail.com Chavanges

dernière mise à jour : 2023-01-06 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne

Détails Catégories d’Évènement: Aube, Chavanges Autres Lieu Chavanges Adresse Salle des fêtes Chavanges Aube 1 rue Emile Zola Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne Ville Chavanges Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne Chavanges lieuville Chavanges Departement Aube

Chavanges Chavanges Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne Chavanges Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chavanges-office-de-tourisme-des-grands-lacs-de-champagne-chavanges/

Théâtre : « Passe-moi le Zen » Chavanges 2023-02-05 was last modified: by Théâtre : « Passe-moi le Zen » Chavanges Chavanges 5 février 2023 1 rue Emile Zola Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne Aube Chavanges Chavanges Aube Salle des fêtes Chavanges Aube

Chavanges Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne Chavanges Aube