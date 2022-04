Théâtre : Passe-moi l’ciel Saint-Martin-de-Crau, 30 avril 2022, Saint-Martin-de-Crau.

Théâtre : Passe-moi l’ciel Place François Mittérand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau

2022-04-30 – 2022-04-30 Place François Mittérand Centre de Développement Culturel

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Garder les portes du paradis, quel enfer !

Avec tous les clients que La Mort lui envoie, St Pierre a hâte de finir ses longues journées et d’aller faire un billard avec Satan et les autres. Mais voilà que le Big Boss (Dieu) veut qu’ils fassent des heures supplémentaires, et en prime il va falloir travailler avec le fils du patron : Jésus en personne !

Venez découvrir cette comédie paradisiaque au rythme endiablé.

+33 4 90 47 06 80 http://www.cdc-smc.fr/

Place François Mittérand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau

