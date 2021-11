Théâtre “Pas’Sages en Scène” Saint-Julien-de-Jonzy, 13 novembre 2021, Saint-Julien-de-Jonzy.

Théâtre “Pas’Sages en Scène” Salle Polyvalente Le Bourg Saint-Julien-de-Jonzy

2021-11-13 – 2021-11-13 Salle Polyvalente Le Bourg

Saint-Julien-de-Jonzy 71110 Saint-Julien-de-Jonzy

7 7 EUR “Comme un souffle de…”, un spectacle proposé par la troupe de théâtre amateur “Pas’Sages en Scène” de Saint-Julien-de-Jonzy. La troupe a fait le choix, pour sa prochaine création, d’un montage de textes, construit et scénarisé sur le thème de la liberté. Il s’agit de paroles, écrits, poèmes, extraits de pièces, chroniques etc… d’auteurs tels que : Jean Tardieu, Jean Michel Ribes, François Morel, Gisèle Halimi, Xavier Durringer et d’autres…

La liberté est un thème cher à la troupe de théâtre, toujours engagée dans des textes vitalisant, des idées et des valeurs humaines. Cette fois-ci le ton s’est voulu léger, pour donner une respiration dans la période morose que nous traversons et affirmer que le rire est notre liberté première. Lors de spectacle, le public est sollicité pour lire quelques textes “en intermède”. Et puis, les notes “envoûtantes” du Handpan de Nicolas Chetail rythment ces textes chargés d’émotion. La direction artistique et la mise en scène sont assurées par Catherine CHARRIER, comédienne professionnelle.

dernière mise à jour : 2021-10-30 par