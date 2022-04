THEATRE “PARTIE DE CAMPAGNE” Les Moutiers-en-Retz, 30 avril 2022, Les Moutiers-en-Retz.

THEATRE “PARTIE DE CAMPAGNE” Salle Jean Varnier Rue de Prigny Les Moutiers-en-Retz

2022-04-30 – 2022-04-30 Salle Jean Varnier Rue de Prigny

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

“PARTIE DE CAMPAGNE” d’après le film The Party de Sally Potter.

Adaptation et mise en scène Dana Luciano.

Jeanne vient d’être nommée ministre de la santé et les appels de félicitations pleuvent. Dans sa résidence, elle s’affaire pour la petite fête entre amis censée célébrer le plus beau jour de sa vie. Mais la soirée va prendre un tournant inattendu et rien ne se passera comme prévu. Partie de Campagne» met en scène des stéréotypes de la bourgeoise pleine de principes et de valeurs qu’elle ne respecte pas elle-même, avec un humour affûté et un cynisme constant qui amuse tout autant qu’il dénonce l’hypocrisie de cette élite bien-pensante. Illustration parfaite du brusque délitement des relations lorsque les mensonges sont exposés au grand jour.

En partenariat avec l’association Compagnie de théâtre les Alizés de Rezé, l’association Choreia présente la pièce “PARTIE DE CAMPAGNE” (Prix de la mise en scène 2019 Festival Les tréteaux de l’Automne – Clisson).

assochoreia@caramail.fr +33 6 34 41 18 94

dernière mise à jour : 2022-04-19 par