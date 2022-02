Théâtre participatif : La Nuit des Rois de Carton Tergnier, 6 mai 2022, Tergnier.

Théâtre participatif : La Nuit des Rois de Carton Tergnier

2022-05-06 – 2022-05-06

Tergnier Aisne

0 0 Rendez-vous le vendredi 6 mai à 20h30 au Centre Culturel Municipal François Mitterrand de Tergnier pour du théâtre participatif de la compagnie H3P de Nicolas Ducron.

Cette pièce, adaptée de Shakespeare, transporte des thèmes intemporels sous les signes de notre époque : le genre, avec sa question de l’amour, mais aussi l’ascension sociale, les relations humaines et le vivre ensemble. Une comédie tout à fait immorale et fort réjouissante où un vent de liberté côtoie le vieux monde et l’ordre, qui subsistent en sous texte.

Tout public

Plein tarif : 8€

Tarif réduit : 4€

Gratuit pour les moins de 12 ans

Informations et réservations au 03 23 40 24 40 ou par mail centre.culturel@ville-tergnier.fr

centre.culturel@ville-tergnier.fr +33 3 23 40 24 40

Gabriela TELLEZ

Tergnier

dernière mise à jour : 2022-01-11 par