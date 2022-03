Théâtre participatif « Comment faire face à une situation de discrimination raciale au travail » Centre Ken Saro Wiwa Paris Catégories d’évènement: île de France

Dans le cadre de la « Semaine Parisienne de Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme », la Compagnie les Rêves Fous propose un atelier de théâtre participatif. Djamila intervient pour la première fois au domicile de monsieur Baudin, qui a le bras cassé, pour l’aider dans les tâches quotidiennes. Elle n’est pas la personne qu’il attendait. Comment faire face à une situation de discrimination au travail ?La Compagnie Les Rêves fous vous propose de contribuer à la déconstruction des préjugés raciaux de façon ludique et active, en remplaçant un personnage pour proposer des solutions. C’est engageant mais ne comporte aucun risque, si ce n’est celui de participer ! Centre Ken Saro Wiwa 63 rue de Buzenval Paris 75020 Contact : lesrevesfous@hotmail.com Date complète :

