Lacanau

Salle de l’Escoure, le vendredi 17 septembre à 21:00 Gratuit. Entrée libre.

L’ACL et l’historien René Magnon vous proposent une lecture des lettres romantiques échangées entre Albert Camus et Maria Casares – en vacances à Lacanau – entre 1944 et 1959. Salle de l’Escoure Avenue de l’Europe, 33680 Lacanau Lacanau Lacanau-Océan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T21:00:00 2021-09-17T23:00:00

