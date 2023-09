Oh c’est quoi ça ? Théâtre Paris Villette Paris, 8 février 2024, Paris.

« Oh c’est quoi ça ? » Quel enfant n’a jamais dit cela face à un événement ou un nouvel objet ? La curiosité, l’ouverture des tout petits – qu’ils sachent parler ou pas – et l’attention qu’ils portent à ce qui les entoure, sont immenses. La découverte et l’usage du langage se vit chez eux à la fois comme une porte d’entrée sur la compréhension des événements simples de leur monde (demander quelque chose, décrire un paysage, raconter une histoire, s’adresser à un animal, simuler une bataille..), mais aussi comme une occasion d’explorer leur corps sonore : produire des sons et les répéter à tue-tête pour le plaisir du son lui-même. Le spectacle s’appuie sur cette qualité d’émerveillement et de plaisir à reconnaître, à interroger et à reproduire.

Une installation lumineuse et colorée permet d’accompagner les sons par des couleurs et donne ainsi une ambiance à la parole ou en souligne une émotion. Les comédiens jouent avec leur corps et leur voix dans l’espace, développant une dynamique du son et créant ainsi une chorégraphie faisant apparaître à la fois des situations extraordinaires ou quotidiennes. Un va-et-vient interactif entre sons, couleurs et gestes, intimement lié aux paroles composant l’écriture de la pièce.

Encyclopédie de la parole / Raffaella Gardon

Conception Encyclopédie de la parole

Composition Nicolas Rollet

Mise en scène Raffaella Gardon

Interprétation Daniel Collados Blasco et Raffaella Gardon

Dramaturgie Caroline Masini

Scénographie Antonin Heck

Lumière Valentin Bodier

Administration et production Edwige Dousset

Production et diffusion Garance Crouillère

Assistées de Solène Lemoine

Avec l’aide de La Couveuse 2024

Production Echelle 1:1 (compagnie conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Ile-de-France et soutenue par le Conseil Régional d’Île-de-France)

Coproduction Théâtre Nouvelle Génération CDN – Lyon, Am Stram Gram – Centre international de création, partenaire de l’enfance et la jeunesse – Genève, Théâtre Molière de Sète – scène nationale Archipel de Thau, Théâtre Paris Villette, Le Sémaphore Théâtre Port-de-Bouc, Théâtre d’Angoulême – scène nationale, Théâtre L’Eclat Pont-Audemer, Le Volcan – Scène nationale du Havre

Avec le soutien de la Ville de Gennevilliers

Remerciements à Drahi X, Centre pour l’innovation de L’Ecole Polytechnique, pour le développement des prototypes de la scénographie

Durée 30 à 40 minutes

Théâtre Paris Villette 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-08T10:00:00+01:00 – 2024-02-08T10:45:00+01:00

2024-02-25T11:00:00+01:00 – 2024-02-25T11:45:00+01:00

