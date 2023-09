ADN Théâtre Paris Villette Paris, 23 novembre 2023, Paris.

ADN 23 novembre – 3 décembre Théâtre Paris Villette

Tout commence comme un fait divers : une bande d’adolescents ne cesse de se moquer et d’humilier Adam, le bouc émissaire du groupe. Un jour ça dérape, la plaisanterie va trop loin. Pour échapper à leurs responsabilités et éviter la prison, John, Phil, Léa et Cathy inventeront un plan tellement bien ficelé, mais dont les proportions dépassent leur imagination. Cet effet boule de neige n’est pourtant qu’un point de départ. Leaders, suiveurs, dirigeants, gravitants, entraînés les uns par les autres, c’est l’après qui compte. Après avoir commis l’irréparable. Comment continuer à vivre normalement ?

Teintée d’humour noir anglais, ADN donne à voir un groupe sous pression dans lequel les rôles assignés au départ sont complètement inversés pour la survie du groupe. Et que ce passe-t-il si l’un des membres du groupe commence à réfléchir à ce qu’il a fait ?

Théâtre Paris Villette 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris Paris 75019 Quartier de la Villette Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production.cieddtm9.4@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T21:00:00+01:00

2023-12-03T15:30:00+01:00 – 2023-12-03T16:30:00+01:00

Dennis Kelly violence et culpabilite d’un groupe

Ema Martins